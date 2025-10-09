Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Donnerstagnachmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Under Armour gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Under Armour gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 4,91 USD abwärts.

Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 4,91 USD. Die Under Armour-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,91 USD nach. Bei 4,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 209.048 Under Armour-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.11.2024 auf bis zu 11,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 142,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 4,73 USD. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 3,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,50 USD je Under Armour-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Under Armour am 08.08.2025 vor. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. USD gelegen.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2026 0,055 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor 5 Jahren verloren

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 3 Jahren gekostet

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor einem Jahr eingebracht