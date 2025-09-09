Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Under Armour gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Under Armour-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 4,96 USD.

Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,7 Prozent auf 4,96 USD ab. Im Tief verlor die Under Armour-Aktie bis auf 4,92 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.019.769 Under Armour-Aktien.

Bei 11,89 USD markierte der Titel am 08.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 139,86 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 4,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit Abgaben von 3,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Under Armour-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Under Armour-Aktie bei 6,50 USD.

Under Armour ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Under Armour-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour im Jahr 2026 0,068 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

