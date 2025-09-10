Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tritt am Nachmittag auf der Stelle

Kurs der Under Armour

Die Aktie von Under Armour hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Under Armour-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 5,00 USD.

Die Under Armour-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 5,00 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Under Armour-Aktie bei 5,04 USD. Die Under Armour-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,98 USD ab. Bei 5,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 166.243 Stück.

Bei einem Wert von 11,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). 137,94 Prozent Plus fehlen der Under Armour-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,80 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,00 Prozent.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,50 USD.

Am 08.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,94 Prozent zurück. Hier wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 1,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Under Armour am 05.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,068 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

