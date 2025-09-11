Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Under Armour. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 4,94 USD.
Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 4,94 USD. Zwischenzeitlich weitete die Under Armour-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,91 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 441.107 Under Armour-Aktien umgesetzt.
Am 08.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,89 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Under Armour-Aktie somit 58,48 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 4,80 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 2,84 Prozent könnte die Under Armour-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,50 USD für die Under Armour-Aktie aus.
Under Armour ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,94 Prozent zurück. Hier wurden 1,14 Mrd. USD gegenüber 1,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,068 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
