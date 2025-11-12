Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Under Armour

Die Aktie von Under Armour gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Under Armour-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 4,79 USD nach oben.

Die Under Armour-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 4,79 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Under Armour-Aktie bei 4,81 USD. Bei 4,69 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 202.426 Under Armour-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,53 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Under Armour-Aktie mit einem Kursplus von 120,06 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,36 USD ab. Mit einem Kursverlust von 8,99 Prozent würde die Under Armour-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Under Armour-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Under Armour 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,25 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Under Armour am 06.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,39 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Under Armour 1,34 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,40 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Under Armour-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,043 USD je Aktie in den Under Armour-Büchern.

Redaktion finanzen.net

