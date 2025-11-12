DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.358 -0,5%Bitcoin87.560 -1,4%Euro1,1587 ±0,0%Öl62,59 -3,9%Gold4.197 +1,7%
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Notierung im Fokus

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour schiebt sich am Mittwochabend vor

12.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Under Armour gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,6 Prozent auf 4,80 USD zu.

Under Armour Inc.
4,11 EUR 0,09 EUR 2,20%
Aktie kaufen

Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 4,80 USD. Bei 4,81 USD erreichte die Under Armour-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,69 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 969.016 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,53 USD erreichte der Titel am 10.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 119,60 Prozent Luft nach oben. Bei 4,36 USD fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,18 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,25 USD.

Am 06.11.2025 äußerte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,39 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,27 Prozent zurück. Hier wurden 1,34 Mrd. USD gegenüber 1,40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Under Armour-Gewinn in Höhe von 0,043 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

