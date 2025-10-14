Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour steigt am Abend

Under Armour im Blick

Die Aktie von Under Armour zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Under Armour-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 4,90 USD nach oben.

Das Papier von Under Armour konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 4,90 USD. In der Spitze gewann die Under Armour-Aktie bis auf 4,92 USD. Bei 4,78 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 626.649 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 11,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 58,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,72 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,50 USD.

Am 08.08.2025 lud Under Armour zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,70 USD je Aktie gewesen. Under Armour hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,056 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

