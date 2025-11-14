DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.055 +0,8%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1614 -0,2%Öl64,36 +2,0%Gold4.103 -1,6%
Kurs der Under Armour

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Nachmittag schwächer

14.11.25 16:08 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Under Armour gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Under Armour-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 4,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
3,97 EUR -0,08 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 4,55 USD. Der Kurs der Under Armour-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,55 USD nach. Bei 4,57 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 132.139 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 10,53 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2024). Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 56,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,36 USD am 07.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.

Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Under Armour am 06.11.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls 0,39 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 1,34 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Under Armour-Aktie in Höhe von 0,044 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

