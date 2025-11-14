Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Freitagabend mit Verlusten
Die Aktie von Under Armour gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Under Armour-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 4,53 USD ab.
Die Under Armour-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 4,53 USD abwärts. In der Spitze büßte die Under Armour-Aktie bis auf 4,52 USD ein. Bei 4,57 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Under Armour-Aktien beläuft sich auf 570.343 Stück.
Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,53 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Under Armour-Aktie derzeit noch 132,71 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 4,36 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Under Armour seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,25 USD.
Am 06.11.2025 hat Under Armour in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,39 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,27 Prozent zurück. Hier wurden 1,34 Mrd. USD gegenüber 1,40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,044 USD je Under Armour-Aktie belaufen.
