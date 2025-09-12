Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Under Armour am Nachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Under Armour. Die Under Armour-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 4,88 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Under Armour-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 4,88 USD. Im Tageshoch stieg die Under Armour-Aktie bis auf 4,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,78 USD. Zuletzt wechselten via New York 390.132 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 11,89 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 143,55 Prozent hinzugewinnen. Am 15.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,77 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 2,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Under Armour-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Under Armour-Aktie wird bei 6,50 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Under Armour am 08.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,70 USD je Aktie eingebüßt. Mit einem Umsatz von 1,14 Mrd. USD, gegenüber 1,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,94 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Under Armour-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,068 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 10 Jahren angefallen

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Experten sehen bei Under Armour-Aktie Potenzial