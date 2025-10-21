DAX24.347 +0,4%Est505.690 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,46 -1,0%Nas22.940 -0,2%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1611 -0,3%Öl60,92 ±-0,0%Gold4.138 -5,0%
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
Notierung im Fokus

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag fester

21.10.25 16:08 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Under Armour. Das Papier von Under Armour konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 4,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,14 EUR 0,05 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Under Armour-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,77 USD. Die Under Armour-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,78 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,74 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 77.675 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,89 USD. Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 149,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 4,72 USD erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,05 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,50 USD je Under Armour-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Under Armour am 08.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,70 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Under Armour rechnen Experten am 05.11.2026.

Experten taxieren den Under Armour-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,055 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

