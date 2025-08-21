Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour legt am Freitagabend zu

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Under Armour. Zuletzt konnte die Aktie von Under Armour zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 5,15 USD.

Das Papier von Under Armour konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 5,15 USD. In der Spitze gewann die Under Armour-Aktie bis auf 5,19 USD. Mit einem Wert von 5,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Under Armour-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.042.397 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,89 USD) erklomm das Papier am 08.11.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 131,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Under Armour-Aktie. Bei einem Wert von 4,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 7,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Under Armour-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,50 USD.

Am 08.08.2025 lud Under Armour zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Under Armour ebenfalls -0,70 USD je Aktie eingebüßt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,94 Prozent auf 1,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,068 USD je Under Armour-Aktie belaufen.

