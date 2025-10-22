Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Abend tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Under Armour. Die Under Armour-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 4,76 USD.

Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 20:05 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 4,76 USD. Bei 4,74 USD markierte die Under Armour-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den New York-Handel startete das Papier bei 4,77 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 932.251 Under Armour-Aktien.

Am 08.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 149,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 4,72 USD fiel das Papier am 11.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Under Armour-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Under Armour-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten bewerten die Under Armour-Aktie im Durchschnitt mit 6,50 USD.

Under Armour ließ sich am 08.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Under Armour ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,70 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Under Armour wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Under Armour einen Gewinn von 0,053 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

