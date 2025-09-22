Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Nachmittag fester

Under Armour im Blick

Die Aktie von Under Armour gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Under Armour nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 4,91 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Under Armour-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 4,91 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Under Armour-Aktie bei 4,96 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,82 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 316.776 Under Armour-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Under Armour-Aktie 142,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2025 (4,77 USD). Der aktuelle Kurs der Under Armour-Aktie ist somit 2,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Under Armour-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,50 USD aus.

Under Armour veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,70 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,14 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Under Armour wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,068 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 10 Jahren angefallen

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 5 Jahren eingebracht