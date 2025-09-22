DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.276 -0,2%Nas22.568 -1,0%Bitcoin94.659 -0,9%Euro1,1815 +0,1%Öl67,68 +1,7%Gold3.781 +0,9%
Heute im Fokus
KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie gewinnt hinzu CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie gewinnt hinzu
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Aktie im Blick

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zeigt sich am Dienstagabend fester

23.09.25 20:24 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zeigt sich am Dienstagabend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Under Armour. Das Papier von Under Armour konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 4,83 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Under Armour Inc.
4,13 EUR 0,00 EUR 0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Under Armour-Aktie konnte um 20:06 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 4,83 USD. Die Under Armour-Aktie legte bis auf 4,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,82 USD. Bisher wurden heute 889.964 Under Armour-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,89 USD. Dieser Kurs wurde am 08.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 146,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 16.09.2025 auf bis zu 4,77 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 1,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Under Armour-Aktie bei 6,50 USD.

Am 08.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,70 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,068 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Nachrichten zu Under Armour Inc.

mehr Analysen