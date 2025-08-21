Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour am Abend leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Under Armour gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 5,13 USD.

Die Under Armour-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 5,13 USD nach. Die Under Armour-Aktie sank bis auf 5,01 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,11 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 989.033 Under Armour-Aktien.

Am 08.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,89 USD. Derzeit notiert die Under Armour-Aktie damit 56,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 4,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit einem Kursverlust von 6,44 Prozent würde die Under Armour-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Under Armour-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,50 USD je Under Armour-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Under Armour am 08.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,70 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.02.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Under Armour im Jahr 2026 0,068 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

