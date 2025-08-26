DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.616 +0,4%Nas21.591 +0,2%Bitcoin96.420 +0,3%Euro1,1631 -0,1%Öl67,84 +0,9%Gold3.395 +0,1%
So bewegt sich Under Armour

Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zeigt sich am Abend gestärkt

27.08.25 20:24 Uhr
Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie von Under Armour gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Under Armour zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 5,04 USD.

Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 5,04 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Under Armour-Aktie bei 5,14 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,00 USD. Zuletzt wechselten 1.162.287 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 135,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,80 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,50 USD.

Under Armour veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,068 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

Analysen zu Under Armour Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour BuyUBS AG
29.07.2025Under Armour BuyUBS AG
15.05.2025Under Armour BuyUBS AG
07.02.2025Under Armour BuyUBS AG
28.01.2025Under Armour BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.01.2024Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.10.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.05.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.03.2023Under Armour NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.12.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.11.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2024Under Armour UnderweightJP Morgan Chase & Co.

