Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour zeigt sich am Abend gestärkt

So bewegt sich Under Armour

Die Aktie von Under Armour gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Under Armour zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 5,04 USD.

Die Under Armour-Aktie notierte im New York-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 5,04 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Under Armour-Aktie bei 5,14 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,00 USD. Zuletzt wechselten 1.162.287 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 135,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,80 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Under Armour-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,50 USD.

Under Armour veröffentlichte am 08.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Under Armour hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,70 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,14 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Under Armour Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,068 USD je Under Armour-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Under Armour-Aktie

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 10 Jahren bedeutet

Under Armour-Aktie sackt zweistellig ab: Under Armour-Zahlen enttäuschen