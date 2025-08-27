Under Armour Aktie News: S&P 500 Aktie Under Armour tendiert am Donnerstagabend nahe Vortagesschluss

Under Armour im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Under Armour. Kaum Ausschläge verzeichnete die Under Armour-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 5,05 USD.

Bei der Under Armour-Aktie ließ sich um 20:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 5,05 USD. Im Tageshoch stieg die Under Armour-Aktie bis auf 5,12 USD. Das Tagestief markierte die Under Armour-Aktie bei 5,01 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,07 USD. Zuletzt wechselten via New York 680.553 Under Armour-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 11,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Gewinne von 135,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 4,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Under Armour-Aktie liegt somit 5,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Under Armour 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Under Armour-Aktie bei 6,50 USD.

Am 08.08.2025 äußerte sich Under Armour zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,70 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Under Armour in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,14 Mrd. USD im Vergleich zu 1,18 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Under Armour dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,068 USD je Under Armour-Aktie belaufen.

