Underperform für Beiersdorf-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Papier unter der Lupe

30.10.26 17:34 Uhr

RBC Capital Markets hat die Beiersdorf-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf anlässlich der jüngst veröffentlichten Umsatzzahlen von 67 auf 72 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Er habe die Auswirkungen der Halbleiterknappheit auf die Klebstoffsparte Tesa sicherlich nicht vorhergesehen, doch die Gefahr eines Umsatz- und Margendrucks, sollte diese Situation anhalten, bereite ihn Sorgen, schrieb James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Er frage sich zudem, warum der Konsumgüterkonzern seine Prognosespanne nicht zumindest erweitert habe, um dieser Gefahr Rechnung zu tragen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Beiersdorf legte um 17:17 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 82,56 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Reduzierungsaussicht von 12,79 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden via XETRA 145.745 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 verlor die Aktie um 10,7 Prozent. Am 04.03.2027 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:33 / EDT





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