Siltronic-Aktie bricht ein: BofA stuft auf herab
Die Aktien von Siltronic stehen am Donnerstag deutlich unter Druck.
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Die Aktien von Siltronic sind am Donnerstag bereits vorbörslich mit 54,50 Euro auf das tiefste Niveau seit April abgetaucht. Die Siltronic-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt 7,6 Prozent tiefer bei 52,9 Euro. Analyst Didier Scemama von der Bank of America (BofA) senkte den Daumen auf "Underperform", nachdem er sein Kursziel von 84 auf 55 Euro eingestampft hatte.
Der Experte sieht die Gewinnaussichten für 2027 skeptischer, denn der Gegenwind von der Kostenseite nehme zu und über Preisanpassungen gebe es wohl wenig Milderung. Mit seinen Umsatzpprognosen bis 2028 liegt er teils deutlich unter den Markterwartungen.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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Bildquellen: Siltronic, T. Schneider / Shutterstock.com