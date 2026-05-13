Aktie unter die Lupe

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Siemens-Papiers durch Barclays Capital-Analyst Vlad Sergievskii.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 220 auf 230 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Vlad Sergievskii lobte nach dem Quartalsbericht der Münchner das solide Geschäft in den Bereichen Digital Industries (DI) wie auch Smart Infrastructure (SI). In den Aktien sei dies allerdings vollständig eingepreist, schrieb er am Mittwochabend/ag/ajx





Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:07 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 271,80 EUR zu. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 15,38 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 54.140 Siemens-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 16,1 Prozent aufwärts. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens wird am 06.08.2026 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.