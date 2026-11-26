Rating im Fokus

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der BASF-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

JPMorgan hat BASF auf "Underweight" belassen. "Der Wettbewerbsdruck nimmt wieder zu", überschrieb Chetan Udeshi seine am Donnerstag vorliegende Studie zur europäischen Chemiebranche. Dabei verwies er auf chinesische Handelsdaten für Chemikalien vom Oktober, die eine fortgesetzte Exportdynamik verdeutlichten. Sie deuteten darauf hin, dass die umfassenderen Auswirkungen des Nahostkonflikts auf die chinesische Chemieproduktion weitgehend nachgelassen hätten. Er befürchtet daher nun einen verschärften Wettbewerb, der die Preissetzungsmacht der Hersteller schwächen und ihre Fähigkeit einschränken könnte, Kostensteigerungen weiterzugeben. Als Folge seien 2027 erhebliche Abwärtskorrekturen der Gewinnschätzungen für europäische Chemieunternehmen und auch -händler möglich.

Aktienanalyse online: Die BASF-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie legte um 17:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 50,24 EUR zu. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 630.027 Stück. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 17,9 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 01:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 01:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.