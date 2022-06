Aroundtown-Aktie bricht ein: JPMorgan senkt Bewertung für Aroundtown

Es sehe so aus, als könnte die Aktie des Immobilienkonzerns Value-Anlegern Chancen bieten, doch das Aufwärtspotenzial sei herausfordernd, schrieb Analyst Tim Leckie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ära günstiger schuldenfinanzierter Akquisitionen sei vorbei, es mangele an Gewinndynamik. Bei steigenden Anleiherenditen und sinkendem Wirtschaftswachstum brauche das Portfolio von Aroundtown eine andere Struktur.

An der Börse kommt die Abstufung nicht gut an: Die Aroundtown-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 7,83 Prozent auf 3,41 Euro.

/ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2022 / 20:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2022 / 00:15 / BST

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com