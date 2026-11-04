Underweight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

Aktie auf dem Prüfstand

04.11.26 09:33 Uhr

JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32,30 Euro belassen. Das Management des Dialysespezialisten habe die geschäftlichen Risiken betont, schrieb David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierbei gehe es um eine temporäre zusätzliche Erstattungsregelung im US-Gesundheitssystem Medicare. Adlington nannte eine Belastung in Höhe von 300 bis 350 Millionen Euro.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 09:16 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 38,96 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 17,09 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 53.918 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 verlor die Aktie um 0,6 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.