GEA-Aktie gewinnt vorbörslich: JPMorgan hebt Ziel für GEA

Der Maschinen- und Anlagenbauer habe starke Margen erzielt, wogegen das fehlende Auftragswachstum und die Veräußerung von Unternehmensteilen im kommenden Jahr stagnierende Gewinne erwarten ließen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für 2020 an. Kopfzerbrechen bereite ihm indes die hohe Bewertung der Aktie.

Die GEA-Aktie legt vorbörslich via Tradegate zeitweise um 3,25 Prozent auf 29,20 Euro zu.

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2020 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2020 / 00:15 / GMT

