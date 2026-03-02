Lufthansa-Aktie unter Druck: Barclays senkt Ziel
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa gesenkt.
So wurde das Lufthansa-Kursziel von 7,80 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte am Montagabend mit Blick auf die Eskalation im Nahen Osten seine Gewinnschätzungen auf Basis aktueller Prognosen für die Treibstoffkosten. Andere Einschätzungen ändern sich zunächst nicht, bis die Länge und das Ausmaß des Konflikts besser absehbar sind.
Im XETRA-Handel notiert die Lufthansa-Aktie am Dienstag zeitweise 4,18 Prozent tiefer bei 8,25 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 21:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 04:00 / GMT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
LONDON (dpa-AFX Broker)
