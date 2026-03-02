DAX23.774 -3,5%Est505.783 -3,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +2,2%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.442 -2,4%Euro1,1605 -0,7%Öl82,47 +5,6%Gold5.279 -0,8%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX unter 24.000 Punkten -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, SMA Solar, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran
NVIDIA setzt auf Photonik für die KI-Zukunft! NVIDIA setzt auf Photonik für die KI-Zukunft!
'Underweight'

Lufthansa-Aktie unter Druck: Barclays senkt Ziel

03.03.26 10:44 Uhr
Lufthansa-Aktie belastet: Barclays reduziert Kursziel | finanzen.net

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa gesenkt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,20 EUR -0,50 EUR -5,70%
So wurde das Lufthansa-Kursziel von 7,80 auf 7,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg kappte am Montagabend mit Blick auf die Eskalation im Nahen Osten seine Gewinnschätzungen auf Basis aktueller Prognosen für die Treibstoffkosten. Andere Einschätzungen ändern sich zunächst nicht, bis die Länge und das Ausmaß des Konflikts besser absehbar sind.

Im XETRA-Handel notiert die Lufthansa-Aktie am Dienstag zeitweise 4,18 Prozent tiefer bei 8,25 Euro.

/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 21:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON (dpa-AFX Broker)

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
09:46Lufthansa UnderweightBarclays Capital
20.02.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
11.02.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
