Aktie unter der Lupe

Barclays Capital hat eine sorgfältige Analyse der Hannover Rück-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 271 auf 279 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Ziele des Rückversicherers für 2027 lägen nahe am Konsens, schrieb Ivan Bokhmat am Mittwoch. Bei der Eigenkapitalrendite sieht er kaum nach Luft nach oben.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Hannover Rück-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 13:12 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 296,00 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 5,74 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.322 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 16,8 Prozent.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.