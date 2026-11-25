Aktie unter die Lupe

JP Morgan Chase & Co. hat die Hannover Rück-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück auf "Underweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die bei einer Investorenveranstaltung vorgestellten Wachstumsziele für die kommenden Jahre lägen leicht über den Markterwartungen, schrieb Kamran M Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch er sei sich nicht sicher, ob sie ausreichten, die im Branchenvergleich hohe Bewertung des Rückversicherers zu rechtfertigen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 297,00 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 9,09 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 18.722 Hannover Rück-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 17,2 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 08:15 / GMT





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