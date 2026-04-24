DAX24.084 -0,2%Est505.860 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5900 -4,1%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.552 -2,5%Euro1,1722 +0,1%Öl108,2 +2,2%Gold4.679 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Intel 855681 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- US-Börsen schließen wenig bewegt -- Aktien von SK hynix und TSMC mit Rekorden -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon im Fokus
Top News
Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Organon-Aktie explodiert: Sun Pharmaceutical greift für Milliarden-Übernahme zu Organon-Aktie explodiert: Sun Pharmaceutical greift für Milliarden-Übernahme zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Uneinigkeit

Bayer-Aktie etwas tiefer: Oberster Gerichtshof der USA uneins in Roundup-Rechtsstreit

27.04.26 21:38 Uhr
Bayer-Aktie im Blick: Milliardenrisiko wächst - Supreme Court zweifelt an Bayer-Linie | finanzen.net

Der Oberste Gerichtshof der USA zeigt sich im Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Roundup von Bayer uneins.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
38,47 EUR -0,19 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Richter zeigten sich am Montag empfänglich für die Argumente, dass das Pharma- und Agrarunternehmen nach einem Gesetz in Missouri auf Schadensersatz verklagt werden kann, welches Bayer dazu verpflichtet, Verbraucher vor den Risiken ihrer Produkte zu warnen, obwohl das Produkt nach Bundesgesetz nicht falsch gekennzeichnet war, da die Aufsichtsbehörden seine Verwendung als sicher eingestuft hatten. Ein Urteil gegen Bayer wäre ein Rückschlag für die Bemühungen des Konzerns, die Roundup-Rechtsstreitigkeiten, die es bereits Milliarden von Dollar gekostet haben, einzudämmen.

Der Oberste Richter John Roberts zeigte sich zwar offen für das Argument von Bayer, dass das Bundesgesetz darauf ausgelegt sei, eine einheitliche Kennzeichnung von Herbiziden zu schaffen. Er hinterfragte jedoch, warum die Bundesstaaten nichts unternehmen könnten, wenn ein Produkt nach der Genehmigung durch die Regierung als gefährlich eingestuft werde. Wenn sich herausstelle, dass die Bundesstaaten Recht hatten, "wäre es vielleicht gut gewesen, wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, etwas zu tun, um die Menschen auf diese Gefahr aufmerksam zu machen, während die Bundesregierung ihren Prozess durchlief", sagte er.

Bayer ist seit der 63-Milliarden-Dollar-Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 in Rechtsstreitigkeiten um Roundup - das weltweit am meisten verwendete Unkrautvernichtungsmittel - verwickelt. Tausende von Verbrauchern haben das Unternehmen über fast ein Jahrzehnt verklagt und behaupten, dass Glyphosat, der Hauptbestandteil von Roundup, ihren Krebs verursacht habe und das Unternehmen mehr hätte tun müssen, um sie vor den Risiken zu warnen. Der Fall, den Bayer beim Obersten Gerichtshof zur Annahme beantragte, betrifft einen Gärtner aus Missouri, John Durnell, der das Unkrautvernichtungsmittel jahrelang verwendet hat. Er macht geltend, dass das Unternehmen es versäumt habe, auf dem Produktetikett vor jeglicher Gefahr zu warnen. Eine Jury sprach ihm 1,25 Millionen Dollar Schadensersatz zu, was von einem staatlichen Berufungsgericht bestätigt wurde.

Ein günstiges Urteil vom Obersten Gerichtshof zu erhalten, ist ein zentraler Bestandteil des Plans von Bayer-Chef Bill Anderson, die Roundup-Rechtsstreitigkeiten in diesem Jahr einzudämmen. Wenn Bayer sich durchsetzt, könnte dies zur Abweisung von Tausenden von Klagen gegen das Unternehmen beitragen. Bayer hat stets beteuert, dass Roundup sicher in der Anwendung ist. Regierungen weltweit und die US-Umweltschutzbehörde haben wiederholt festgestellt, dass Glyphosat beim Menschen wahrscheinlich nicht krebserregend ist, und haben Roundup-Etiketten genehmigt, die keine Krebs-Warnhinweise enthielten. Die Internationale Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation stufte Glyphosat jedoch 2015 als "wahrscheinlich krebserregend für den Menschen" ein.

Durnell und andere Kläger argumentieren, dass das Unternehmen bei der Warnung vor den möglichen Risiken des Herbizids weiter gehen sollte. Bayer argumentiert jedoch, dass diese Ansprüche die Autorität der EPA außer Kraft setzen und zu einem Flickenteppich von Vorschriften führen würden, die von einzelnen Bundesstaaten erlassen werden. Der Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA) verbietet es den Bundesstaaten, andere oder zusätzliche Warnhinweise aufzuerlegen als die, die nach Bundesgesetz erforderlich sind.

Die Bayer-Aktie gibt auf Tradegate nachbörslich moderat nach. >

DOW JONES

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
24.04.2026Bayer OverweightBarclays Capital
21.04.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.04.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
13.04.2026Bayer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Bayer OverweightBarclays Capital
21.04.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.04.2026Bayer BuyUBS AG
30.03.2026Bayer OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.04.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
09.04.2026Bayer HaltenDZ BANK
05.03.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
05.03.2026Bayer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.2026Bayer HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen