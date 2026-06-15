DAX24.894 +1,1%Est506.229 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4000 +6,1%Nas26.684 +3,1%Bitcoin56.710 -0,9%Euro1,1589 ±-0,0%Öl83,04 -0,4%Gold4.319 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abkommen zwiscne USA und Iran: DAX und Wall Street letztlich stark -- SpaceX nach Rekord-IPO im Blick -- Redcare, Infineon, Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus
Top News
Fondsmanager überrascht: Diese KI-Aktien hält er für wichtiger als NVIDIA Fondsmanager überrascht: Diese KI-Aktien hält er für wichtiger als NVIDIA
Micron-Aktie knackt die 1.000-Dollar-Marke - Diese alternativen Chip-Werte bieten noch Einstiegschancen Micron-Aktie knackt die 1.000-Dollar-Marke - Diese alternativen Chip-Werte bieten noch Einstiegschancen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Unerwartete Gewinner

Fondsmanager überrascht: Diese KI-Aktien hält er für wichtiger als NVIDIA

16.06.26 03:49 Uhr
KI-Aktien für die nächste Rally: Experte nennt seinen Favoriten abseits von NASDAQ-Wert NVIDIA | finanzen.net

Während viele Anleger bei KI sofort an die NVIDIA-Aktie denken, sieht ein milliardenschwerer Tech-Fondsmanager andere Konzern als die wichtigsten Profiteure des KI-Booms.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
470,00 EUR 25,05 EUR 5,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arm Holdings
356,00 EUR 31,00 EUR 9,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
341,00 EUR 11,10 EUR 3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cadence Design Systems Inc.
339,65 EUR 7,45 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
202,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DoorDash
144,92 EUR 15,28 EUR 11,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Guidewire Software Inc
103,60 EUR -2,60 EUR -2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
513,20 EUR 23,50 EUR 4,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
182,50 EUR 6,22 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Snowflake
209,00 EUR 1,50 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
379,50 EUR 11,50 EUR 3,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Janus Henderson setzt bei KI auf TSMC statt NVIDIA
• TSMC fertigt die Chips fast aller KI-Gewinner
• Experte nennt weitere Favoriten wie Arm und Co.

Der KI-Boom treibt die Aktienmärkte von Rekord zu Rekord. Für viele Anleger ist NVIDIA der unangefochtene Gewinner der Künstlichen Intelligenz. Doch Jonathan Cofsky, Co-Portfoliomanager des Global Tech and Innovation Fund von Janus Henderson, sieht einen anderen Konzern als den wichtigsten Profiteur der KI-Revolution: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

TSMC statt NVIDIA-Aktie: Der eigentliche Gewinner des KI-Booms?

Wie Cofsky gegenüber MarketWatch erklärte, sei TSMC "wahrscheinlich derzeit das wichtigste Unternehmen für die Ermöglichung von KI". Der Grund: Der taiwanische Chipfertiger produziert die modernsten Halbleiter für nahezu alle großen KI-Chipentwickler - darunter NVIDIA, AMD und Broadcom.

Nach Ansicht des Fondsmanagers ist die zentrale Frage für Investoren nicht, welcher Chipdesigner das Rennen macht. Viel wichtiger sei, wie viel Rechenleistung weltweit aufgebaut werde. "Und es spielt keine Rolle, welcher der Halbleiteranbieter sie herstellt, denn sie lassen alle bei TSMC fertigen", sagte Cofsky laut MarketWatch.

TSMC ist aktuell sogar die größte Position im Portfolio des Janus-Henderson-Fonds und hat NVIDIA knapp vom Spitzenplatz verdrängt.

Arm-Aktie könnte vom Aufstieg autonomer KI-Agenten profitieren

Neben TSMC setzt Cofsky verstärkt auf Arm Holdings. Der Fonds hat seine Beteiligung an dem britischen Chipdesigner nach eigenen Angaben Anfang des Jahres ausgebaut.

Man investiere in Arm "in der Annahme, dass agentische Arbeitsabläufe und Agenten deutlich CPU-intensiver sein werden als frühere KI-Generationen. Und Arm verfügt über die am weitesten verbreitete Architektur", erklärt der Experte laut MarketWatch. Insbesondere sogenannte KI-Agenten, die eigenständig Aufgaben planen und ausführen, benötigen laut Cofsky komplexe Steuerungs- und Koordinierungsprozesse.

Zusätzliche Fantasie bietet laut Cofsky der Strategiewechsel des Unternehmens. Arm entwickle sich zunehmend vom Lizenzgeber zum eigenen Chiphersteller. Dabei soll Meta bereits als erster Kunde gewonnen worden sein.

Software, Daten und Plattformen: Diese KI-Aktien stehen ebenfalls im Fokus

Neben den Halbleiterwerten setzt Cofsky auch auf ausgewählte Software- und Plattformunternehmen, die seiner Einschätzung nach besonders gut vor Disruption geschützt sind. Dazu zählen etwa Datadog und Snowflake, die laut Fondsmanager bereits von KI-getriebenen Effekten profitieren und eine "erneute Beschleunigung ihres Umsatzwachstums" zeigen. Ergänzend investiert der Fonds in spezialisierte Softwareanbieter mit einzigartigen Datenbeständen wie Cadence und Guidewire, deren Geschäftsmodelle schwer kopierbar sind und sich laut Cofsky besonders gut mit KI erweitern lassen.

Auch DoorDash gehört zu den hervorgehobenen Titeln, obwohl die Aktie zuletzt unter Druck stand. Die aktuellen Sorgen der Anleger drehen sich vor allem um Investitionen im laufenden Geschäftszyklus sowie die Abhängigkeit vom konjunkturellen Umfeld. Cofsky betont jedoch den langfristigen Charakter des Unternehmens: DoorDash sei Gründer-geführt und expandiere in neue Bereiche wie den internationalen Lebensmittelhandel - mit Potenzial, sowohl von generativer als auch von physischer KI zu profitieren.

Nicht nur NVIDIA und Co.: Was für Anleger jetzt wichtig ist

"Wir sehen keine Anzeichen dafür, dass der KI-Ausbau in den nächsten paar Jahren endet. Aber die Geschichte zeigt: Wenn man über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren so viel Geld ausgibt, wird es Aufs und Abs geben", sagte der Fondsmanager gegenüber MarketWatch.

Für Anleger könnte die Einschätzung von Janus Henderson eine wichtige Erkenntnis liefern: Wer vom KI-Boom profitieren möchte, muss nicht zwangsläufig auf die bekanntesten Namen wie NVIDIA setzen. Unternehmen wie TSMC profitieren potentiell unabhängig davon, welcher Chipentwickler am Ende die Nase vorn hat, da nahezu alle führenden KI-Halbleiter dort gefertigt werden. Arm wiederum könnte zu den Gewinnern der nächsten KI-Generation gehören, wenn autonome KI-Agenten tatsächlich deutlich mehr Rechenleistung über CPUs benötigen. Darüber hinaus setzt der Fonds gezielt auf ausgewählte Software- und Plattformwerte, die durch KI zusätzliche Wachstumsimpulse erhalten oder über besonders schwer kopierbare Geschäftsmodelle verfügen.

Insgesamt zeigt die Strategie, dass sich die größten Chancen im KI-Boom zunehmend entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Chipfertigung bis hin zu datengetriebenen Software- und Plattformmodellen - verteilen.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, gguy / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen