Ungarische Fidesz verlässt EVP-Fraktion

Budapest (Reuters) - Die konservative Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban ist aus der Fraktion der Europäischen Volkspartei ausgetreten.

Dies teilte Orban Fraktionschef Manfred Weber in einem Brief am Mittwoch mit, den die Fidesz-Vizevorsitzende Katalin Novak per Twitter veröffentlichte. Grund ist eine Änderung der EVP-Satzung, nach der der Ausschluss einer Länder-Delegation nun möglich ist. Orban nannte dies in seinem Brief einen "feindlichen Akt gegen die Fidesz und unsere Wähler".

Hintergrund ist ein seit langem schwelender Streit über Orbans Haltung zur Rechtstaatlichkeit. Seine Regierung steht in der Kritik wegen des Umgangs mit der Pressefreiheit, der Justiz und der Wissenschaft. In der EVP wurden daher die Rufe immer lauter, die Fidesz aus der Parteienfamilie auszuschließen. Dem Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung stimmten am Mittwoch 148 von 180 EVP-Abgeordneten zu, 28 votierten mit Nein, vier enthielten sich, wie ein Sprecher mitteilte.

