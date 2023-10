Ungarn fliegt 215 Menschen aus Tel Aviv aus

Heute im Fokus

TAG-Finanzchef sieht Chancen auf dem polnischen Wohnungsmarkt. Bristol Myers Squibb will Mirati Therapeutics übernehmen. Israels Zentralbank will Schekel durch Eingriff in Devisenmarkt stabilisieren. MSC sieht große Wachstumschancen für Hamburger Hafen. Aktivistischer Investor Peltz kämpft offenbar erneut um mehr Einfluss bei Walt Disney.