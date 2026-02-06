DAX25.169 +0,3%Est506.053 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 +0,9%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.332 -1,3%Euro1,1648 -0,1%Öl94,02 +2,2%Gold4.505 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 ServiceNow A1JX4P Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Softbank, Berkshire, adidas, DroneShield, ServiceNow, Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
VERBIO-Aktie mit Chartausbruch bei steigenden Ölpreisen - auch Energiekontor im Blick VERBIO-Aktie mit Chartausbruch bei steigenden Ölpreisen - auch Energiekontor im Blick
DAX startet stabil in den Juni - Rekordhoch bleibt am Montag weiter im Blick DAX startet stabil in den Juni - Rekordhoch bleibt am Montag weiter im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ungarn: Präsident soll Amt per Verfassungsänderung verlieren

01.06.26 11:08 Uhr

BUDAPEST (dpa-AFX) - Der neue ungarische Ministerpräsident Peter Magyar will den amtierenden Staatspräsidenten Tamas Sulyok durch eine Verfassungsänderung aus dem Amt entfernen. "Die nötigen Entscheidungen werden wir zeitnah treffen", sagte Magyar vor Journalisten, nachdem er in Begleitung von Justizministerin Marta Görög das Staatsoberhaupt an seinem Amtssitz in Budapest aufgesucht hatte.

Am Tag zuvor war eine Frist abgelaufen, die Magyar für einen freiwilligen Rücktritt Sulyoks gesetzt hatte. Der Regierungschef ist seit dem 9. Mai im Amt. Er löste den Rechtspopulisten Viktor Orban ab, nachdem Magyars bürgerliche Tisza-Partei die Parlamentswahl am 12. April klar gewonnen hatte.

In Ungarn wählt das Parlament den Staatspräsidenten für eine jeweils fünfjährige Amtszeit. Sulyok hatte die damals von Orbans Fidesz-Partei dominierte Volksvertretung im Jahr 2024 zum Präsidenten gewählt. Beobachtern zufolge erwies sich Sulyok als treuer Erfüllungsgehilfe Orbans. Magyar fordert seit seinem Wahlsieg den Rücktritt des Staatsoberhaupts, weil es nicht, wie von der Verfassung verlangt, die "Einheit der Nation" verkörpern würde. Sulyok wiederum steht auf dem Standpunkt, dass es keinen Rücktrittsgrund für ihn gebe.

Magyars Tisza-Partei hat im neuen Parlament die nötige Zweidrittelmehrheit, um Verfassungsänderungen zu beschließen. Der Regierungschef äußerte sich am Montag nicht zu den Einzelheiten. Nach dem Wahlsieg hatte er auch die Rücktritte anderer hoher Funktionsträger gefordert, die Orban eingesetzt hatte. Unter ihnen sind die Präsidenten des Verfassungsgerichts und des Obersten Gerichts sowie der Leiter der Medienaufsichtsbehörde./gm/DP/stw