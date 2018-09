Ungarns Ministerpräsident weist EU-Grundwertebericht als Respektlosigkeit zurück

STRASSBURG (Dow Jones)--Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat bei einer Rede im EU-Parlament das drohende Grundwerteverfahren als Respektlosigkeit gegenüber seinem Land gewertet. "Sie glauben, dass Sie besser wissen, was der Ungar braucht als der Ungar selbst. Deshalb muss ich sagen, dass der Bericht den Ungarn den Respekt verwehrt", sagte Orban in Straßburg an die Abgeordneten gerichtet.

Sein Land habe "schwere Blutopfer" für Freiheit und Demokratie erbracht. In Wahrheit ginge es dem EU-Parlament darum, sein Land für die rigorose Flüchtlingspolitik zu verurteilen, behauptete der Regierungschef. Ungarn werde aber weiterhin seine Grenzen schützen und sich nicht erpressen lassen.

Am Mittwoch wird das Parlament darüber entscheiden, ob gegen Ungarn wegen schwerer Verletzung der EU-Grundwerte vorgegangen werden soll. Stimmen zwei Drittel der Abgeordneten zu, was durchaus denkbar ist, würde das Parlament empfehlen, ein Strafverfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags zu eröffnen. Der Rat der Mitgliedsländer müsste sich dann damit befassen. Artikel 7 regelt die Suspendierung der EU-Mitgliedschaft bei schweren Verstößen gegen die Grundprinzipien der EU.

Ein derartiges Verfahren läuft bereits gegen Polen, das aber die EU-Kommission in Gang gesetzt hatte. Orban rechnet bereits damit, dass die Mehrheit der Parlamentarier gegen ihn und seine Regierung stimmen wird. "Ich weiß, dass Sie sich ihre Meinung schon gebildet haben. Ich weiß, dass eine Mehrheit von Ihnen für den Bericht stimmen wird", erklärte er. Im schlimmsten Fall könnte Ungarn sein Stimmrecht im Rat der EU-Mitgliedsländer verlieren.

Grundlage der Entscheidung ist ein Bericht der Abgeordneten Judith Sargentini. Die Niederländerin wirft der Regierung in Budapest vor, die Freiheit der Wissenschaft und die Freiheit der Medien zu beschneiden, anfällig für Korruption zu sein, unabhängige Richter ersetzt zu haben und die Rechte von Minderheiten zu verletzen. "Obendrein wird das Ganze mit europäischen Mitteln finanziert", beklagte sie in ihrer Rede.

Ein Vorgehen gegen Ungarn hätte auch Auswirkungen auf die Auswahl des Spitzenkandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr. Der CSU-Politiker Manfred Weber will an der Spitze der konservativen Parteifamilie in den Ring steigen, um nächster Präsident der EU-Kommission zu werden. Orbans Fidesz-Partei gehört zu Webers Europäischer Volkspartei (EVP), deren Fraktionschef er ist. Seit Jahren fordert die politische Konkurrenz, die Fidesz-Abgeordneten aus der Fraktion auszuschließen.

Das wiederum könnte aber Webers Chancen schmälern, Nachfolger von Jean-Claude Juncker zu werden. Weber versuchte sich in seiner Rede an einem Kompromiss. Er kritisierte Orban für die Verstöße gegen die Grundwerte der Europäischen Union, streckte ihm aber auch die Hand zum Kompromiss aus. "Ich möchte ein Brückenbauer sein", sagte Weber. Selbst wenn das Verfahren eingeleitet werde, befinde man sich in einem Dialog. Orban hat bereits ein Angebot von der rechts stehenden FPÖ aus Österreich erhalten, eine gemeinsame Fraktion zu bilden.

September 11, 2018 10:24 ET (14:24 GMT)