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Ungarns Wahlsieger Magyar benennt künftige Minister

20.04.26 16:37 Uhr

BUDAPEST (dpa-AFX) - Gut eine Woche nach der Parlamentswahl in Ungarn hat Wahlsieger Peter Magyar erste Mitglieder seiner künftigen Regierung benannt. Anita Orban sei als Außenministerin, Istvan Kapitany als Wirtschaftsminister, Andras Karman als Finanzminister und Romulusz Ruszin-Szendi als Verteidigungsminister vorgesehen, sagte der Chef der bürgerlichen Tisza-Partei in Budapest. Sein Kabinett werde aus 16 Ministerinnen und Ministern bestehen, fügte der 45-Jährige hinzu.

Die genannten Kabinettsmitglieder sind überwiegend politische Neulinge, die auf außerordentliche berufliche Lebenswege zurückblicken. Die künftige Außenministerin Orban, die nicht mit dem scheidenden Ministerpräsidenten Viktor Orban verwandt ist, war zuletzt beim britischen Telekom-Konzern Vodafone als Vizepräsidentin für internationale Angelegenheiten tätig.

Kapitany war von 2014 bis 2024 Vizepräsident des Mineralölkonzerns Shell, für dessen weltweites Mobilitäts- und Tankstellengeschäft er verantwortlich war. Karman war zuletzt Generaldirektor der ungarischen Tochter einer österreichischen Bank, der Berufssoldat Ruszin-Szendi von 2021 bis 2023 Oberkommandierender beziehungsweise Generalstabschef der ungarischen Streitkräfte.

Magyars Tisza-Partei hatte bei der Parlamentswahl 141 von 199 Mandaten gewonnen und verfügt damit in der neuen Volksvertretung über eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit. Mit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten durch das neue Parlament rechne er am 9. oder 10. Mai, führte Magyar weiter aus./gm/DP/stw