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Ungewöhnliches Versprechen

Musk-Versprechen: SpaceX-Aktien für alle US-Kinder?

Musk-Versprechen: SpaceX-Aktien für alle US-Kinder?

Tech-Milliardär Elon Musk hat angekündigt, im kommenden Jahr jedem Kind in den USA eine Aktie der von ihm geführten Weltraumfirma SpaceX zu schenken.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SpaceX
131.60 EUR 3.38 EUR 2.64 %
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Tesla
316.90 EUR 2.40 EUR 0.76 %
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Das werde sein erster Schritt dieser Art "von vielen" sein, schrieb Musk auf seiner Online-Plattform X. Er lieferte keine Details dazu, wie der Plan umgesetzt werden soll.

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In den USA leben nach jüngsten Volkszählungsdaten etwas mehr als 70 Millionen Kinder im Alter unter 18 Jahren. Zum aktuellen Kurs der SpaceX-Aktie wäre das Aktienpaket für ein solches Geschenk an sie mehr als zehn Milliarden Dollar (8,92 Mrd Euro) wert. Musks Vermögen wird vom Finanzdienst Bloomberg aktuell auf gut 900 Milliarden Dollar geschätzt. Es besteht hauptsächlich aus Aktien von SpaceX und des ebenfalls von ihm geführten Elektroauto-Herstellers Tesla.

Ein Auslöser für Musks Vorstoß scheint die Ankündigung der KI-Firma Anthropic vom Wochenende zu sein, zunächst fünf Prozent ihrer Aktien in einen Fonds einzubringen, der dem öffentlichen Wohl zugutekommen soll. Musk schrieb daraufhin bei X, dass er empfehle, Aktien direkt an die Öffentlichkeit zu übertragen.

Aktie unter Höchstständen

Die SpaceX-Aktie startete nach dem Börsengang im Juni zunächst durch

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- ist jedoch inzwischen mit Kursen unter 150 Dollar weit von den

Höchstständen jenseits der 200-Dollar-Marke entfernt. Nach wie vor gibt es Zweifel an der Bewertung von aktuell 1,9 Billionen Dollar. Denn das Raketen-Geschäft ist aktuell verhältnismäßig klein, und die Bewertung ist eher ein Vorschuss der Börse auf von Musk versprochene Erfolge bei Künstlicher Intelligenz. SpaceX liegt in dem Bereich aber deutlich hinter Anthropic und dem ChatGPT-Entwickler OpenAI.

Musk ist bekannt für seine rechten politischen Ansichten und unterstützt auch im aktuellen Parlaments-Wahlkampf wieder die Republikaner von Präsident Donald Trump mit mehreren hundert Millionen Dollar. Trump versprach jüngst jeweils 5.000 Dollar für alle US-Bürger, wenn die Republikaner ihre Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus halten können. Aktuelle Umfragen deuten darauf hin, dass die Demokraten gute Chancen haben, sich zumindest das Abgeordnetenhaus zurückzuholen.

/so/DP/mis

AUSTIN (dpa-AFX)

Bildquellen: SpaceX, Thrive Studios ID / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:31 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG
30.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research

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