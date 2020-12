Boeings 737 Max hebt wieder in den USA ab

Die Fluggesellschaft American Airlines hebt mit der Boeing -Maschine von Miami in Richtung New York ab. United Airlines hat angekündigt, ihre 737-Flotte ab Januar wieder in Betrieb zu nehmen und Southwest Airlines will im zweiten Quartal mit den Maschinen wieder an den Start gehen. Die Boeing-Aktie legt im frühen US-Handel um 2,4 Prozent zu.

Nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Todesopfern war für die 737 Max im März 2019 ein weltweites Flugverbot verhängt worden. Mitte November hatte die US-Luftfahrtaufsicht FAA grünes Licht für eine Wiederaufnahme des Flugverkehrs mit der Maschine gegeben, nachdem Boeing technische Veränderungen vorgenommen und unter anderem die Software des Stabilisierungssystems überarbeitet hatte.

American ist nicht die erste Airline, die die Max wieder einsetzt. Die brasilianische Fluggesellschaft Gol setzt das Modell bereits seit dem 9. Dezember wieder ein.

CHICAGO (Dow Jones)

Bildquellen: Maxene Huiyu / Shutterstock.com