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Ungünstige Entwicklungen

KRONES-Aktie bricht ein: Umsatzziel 2026 und 2028 gesenkt - Margenziel 2028 gekappt

KRONES-Aktie bricht ein: Umsatzziel 2026 und 2028 gesenkt - Margenziel 2028 gekappt

Der Verpackungs- und Abfüllanlagenhersteller KRONES hat nach einem umsatzschwachen dritten Quartal wegen anhaltend ungünstiger Entwicklungen in relevanten Märkten und bei geopolitischen Rahmenbedingungen seine Umsatzprognose für 2026 sowie für 2028 gesenkt und das mittelfristige EBITDA-Margenziel am oberen Ende der Zielspanne gekappt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
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Der Vorstand von KRONES rechnet für 2026 beim währungsbereinigten Umsatz nun mit einem Wachstum von 1 bis 2 Prozent anstatt von 3 bis 5 Prozent. Die EBITDA-Marge wird weiterhin bei 10,7 bis 11,1 Prozent erwartet, die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) bei 19 bis 20 Prozent.

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Zudem kappte der Konzern seine Mittelfristziele für das Geschäftsjahr 2028: Der Vorstand rechnet für 2028 beim Umsatz nun mit 6,0 bis 6,2 Milliarden Euro anstatt rund 7,0 Milliarden Euro. Die Zielspanne für die EBITDA-Marge wird auf 11 bis 12 Prozent gekappt von den bisher angepeilten 11 bis 13 Prozent. Das ROCE-Ziel von mehr als 20 Prozent wurde bestätigt.

Als Gründe für die Kürzungen nannte Krones herausfordernde geopolitische Rahmenbedingungen, Kostensteigerungen bei den Kunden sowie eine dadurch beeinträchtigte Geschäftsentwicklung im vierten Quartal.

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Nach vorläufigen Zahlen stieg der währungsbereinigte Umsatz in den ersten neun Monaten um 0,8 Prozent auf rund 4,14 Milliarden Euro (nominal: rund 4,10 Milliarden Euro). Der operative Gewinn EBITDA landet nach den ersten neun Monaten bei voraussichtlich 453 Millionen Euro, was einer bereinigten EBITDA-Marge von 10,8 Prozent entspricht. Hierin sei ein positiver Ergebniseffekt von etwa 10 Millionen Euro aus der Rückerstattung von US-Zöllen enthalten.

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Den vollständigen Bericht zum dritten Quartal will Krones am 6. November veröffentlichen.

Im XETRA-Handel verliert die KRONES-Aktie zeitweise 6,26 Prozent auf 107,80 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Krones AG

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Datum Rating Analyst
21.10.26 KRONES Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
15.10.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 KRONES Buy Warburg Research
22.09.26 KRONES Market-Perform Bernstein Research

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