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Uni-Trend Technology (China) A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

27.04.26 06:35 Uhr

Uni-Trend Technology (China) A präsentierte in der am 25.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,65 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 395,0 Millionen CNY gegenüber 311,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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