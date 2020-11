Unicef will zwei Milliarden Corona-Impfdosen in arme Länder schicken

Werbung

Heute im Fokus

DAX stärker -- Asien überwiegend fester -- Übernahmefantasie treibt Bilfinger-Aktie an -- Wirtschaftsprüfer wollen im Wirecard-Ausschuss nicht aussagen -- HelloFresh, ARYZTA im Fokus

AUDI will Autowerke bis 2025 klimaneutral machen. Crédit Agricole will italienische Bank Creval übernehmen. Danone setzt sich Mittelfristziele und kündigt Stellenabbau an. Bahn startet Wasserstoff-Probebetrieb mit Siemens. BioNTech-Impfstoff könnte anscheinend in Kürze britische Zulassung bekommen. RWE veräußert 49 Prozent am Offshore-Windpark an Greencoat. Prosus verdient deutlich mehr. Vorlage: Teil-Lockdown soll bis 20. Dezember verlängert werden.