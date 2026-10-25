Unicommerce eSolutions veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Unicommerce eSolutions hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Unicommerce eSolutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,510 INR je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Unicommerce eSolutions 590,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 513,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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