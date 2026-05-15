UNICON stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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UNICON hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
UNICON hat ein EPS von 34,01 JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 34,01 JPY auf dem gleichen Niveau gelegen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,21 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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