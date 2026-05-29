UniCredit-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

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Die UniCredit-Aktie wurde im Mai 2026 von 4 Experten analysiert.

4 Experten raten die UniCredit-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 85,60 EUR für die UniCredit-Aktie, was einem Anstieg von 11,42 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von 74,18 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. - - 28.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 89,00 EUR 19,98 08.05.2026 Barclays Capital 82,40 EUR 11,08 06.05.2026 DZ BANK - - 05.05.2026 Barclays Capital 81,00 EUR 9,19 05.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 90,00 EUR 21,33 05.05.2026

Redaktion finanzen.net