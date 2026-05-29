UniCredit-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai
Werte in diesem Artikel
Die UniCredit-Aktie wurde im Mai 2026 von 4 Experten analysiert.
4 Experten raten die UniCredit-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 85,60 EUR für die UniCredit-Aktie, was einem Anstieg von 11,42 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von 74,18 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|28.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|89,00 EUR
|19,98
|08.05.2026
|Barclays Capital
|82,40 EUR
|11,08
|06.05.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.05.2026
|Barclays Capital
|81,00 EUR
|9,19
|05.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|90,00 EUR
|21,33
|05.05.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf UniCredit
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UniCredit
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent