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UniCredit-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
74,18 EUR 1,09 EUR 1,49%
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Die UniCredit-Aktie wurde im Mai 2026 von 4 Experten analysiert.

4 Experten raten die UniCredit-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 85,60 EUR für die UniCredit-Aktie, was einem Anstieg von 11,42 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von 74,18 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.--28.05.2026
JP Morgan Chase & Co.89,00 EUR19,9808.05.2026
Barclays Capital82,40 EUR11,0806.05.2026
DZ BANK--05.05.2026
Barclays Capital81,00 EUR9,1905.05.2026
JP Morgan Chase & Co.90,00 EUR21,3305.05.2026

Redaktion finanzen.net

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28.05.2026UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026UniCredit OverweightBarclays Capital
05.05.2026UniCredit KaufenDZ BANK
05.05.2026UniCredit OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.05.2026UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026UniCredit OverweightBarclays Capital
05.05.2026UniCredit KaufenDZ BANK
05.05.2026UniCredit OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.04.2026UniCredit HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026UniCredit HoldDeutsche Bank AG
10.02.2026UniCredit HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

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