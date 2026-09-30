UniCredit-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
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UniCredit Experten haben ihre Einschätzung der UniCredit-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von UniCredit mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 89,00 EUR für die UniCredit-Aktie, was einem Anstieg von 6,10 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von 82,90 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|78,00 EUR
|-5,91
|30.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|94,00 EUR
|13,39
|16.09.2026
|RBC Capital Markets
|90,00 EUR
|8,56
|15.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|94,00 EUR
|13,39
|08.09.2026
Redaktion finanzen.net
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