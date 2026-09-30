UniCredit-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

30.09.26 18:00 Uhr

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UniCredit Experten haben ihre Einschätzung der UniCredit-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von UniCredit mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 89,00 EUR für die UniCredit-Aktie, was einem Anstieg von 6,10 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von 82,90 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 78,00 EUR -5,91 30.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 94,00 EUR 13,39 16.09.2026 RBC Capital Markets 90,00 EUR 8,56 15.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 94,00 EUR 13,39 08.09.2026

Redaktion finanzen.net