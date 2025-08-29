UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken UniCredit am Vormittag ins Plus

UniCredit im Blick

Die Aktie von UniCredit zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die UniCredit-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 66,85 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von UniCredit nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 09:12 Uhr 1,0 Prozent auf 66,85 EUR. Kurzfristig markierte die UniCredit-Aktie bei 66,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,18 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 25 UniCredit-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 69,92 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UniCredit-Aktie 4,59 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 34,50 EUR. Mit Abgaben von 48,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für UniCredit-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,29 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 66,48 EUR.

UniCredit gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UniCredit 1,54 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat UniCredit 6,99 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UniCredit-Gewinn in Höhe von 6,60 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

