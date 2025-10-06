UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von UniCredit gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die UniCredit-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 63,32 EUR.

Um 08:54 Uhr fiel die UniCredit-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 63,32 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der UniCredit-Aktie ging bis auf 63,32 EUR. Bei 63,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 254 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 69,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UniCredit-Aktie 10,42 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,65 EUR am 27.11.2024. Abschläge von 43,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass UniCredit-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,29 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete UniCredit 2,40 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 72,05 EUR.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. UniCredit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,54 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,99 Mrd. EUR – ein Plus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UniCredit 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte UniCredit Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können UniCredit-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,64 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

