UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von UniCredit. Die UniCredit-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 66,23 EUR.

Die UniCredit-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 66,23 EUR. Kurzfristig markierte die UniCredit-Aktie bei 66,23 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der UniCredit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,84 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22 UniCredit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 69,92 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,57 Prozent könnte die UniCredit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (34,50 EUR). Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 91,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,29 EUR. Im Vorjahr erhielten UniCredit-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die UniCredit-Aktie im Durchschnitt mit 68,99 EUR.

UniCredit gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,16 EUR gegenüber 1,54 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,99 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von UniCredit rechnen Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UniCredit-Gewinn in Höhe von 7,16 EUR je Aktie aus.

