DAX23.725 -0,3%ESt505.367 +0,1%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1759 ±-0,0%Öl66,88 +1,0%Gold3.645 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen uneins -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- Microsoft, DEUTZ, BMW, Brenntag, Fresenius im Fokus
Top News
Nach Kurssprung von über 100 Prozent: So rechtfertigt eine Analystin ihr Kaufrating für die Palantir-Aktie Nach Kurssprung von über 100 Prozent: So rechtfertigt eine Analystin ihr Kaufrating für die Palantir-Aktie
Interactive Brokers Group: Aufnahme in den S&P 500 stärkt Marktstellung Interactive Brokers Group: Aufnahme in den S&P 500 stärkt Marktstellung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Aktienentwicklung

UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

09.09.25 09:24 Uhr
UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von UniCredit. Die UniCredit-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 66,23 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
66,51 EUR 0,29 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UniCredit-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 66,23 EUR. Kurzfristig markierte die UniCredit-Aktie bei 66,23 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der UniCredit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,84 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22 UniCredit-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 69,92 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,57 Prozent könnte die UniCredit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (34,50 EUR). Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 91,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,29 EUR. Im Vorjahr erhielten UniCredit-Aktionäre 2,40 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die UniCredit-Aktie im Durchschnitt mit 68,99 EUR.

UniCredit gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,16 EUR gegenüber 1,54 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,99 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von UniCredit rechnen Experten am 05.11.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UniCredit-Gewinn in Höhe von 7,16 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

UniCredit- und Commerzbank-Aktien in Grün: Anteil an Commerzbank soll auf 30 Prozent steigen

Deutsche Bank-Aktie in Rot: Übernahmen aktuell kein Thema

Commerzbank-Aktie sinkt: UniCredit-Zukäufe lassen Commerzbank-Chefin kalt

Ausgewählte Hebelprodukte auf UniCredit

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UniCredit

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Quka / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
08:16UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025UniCredit KaufenDZ BANK
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
27.08.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:16UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025UniCredit KaufenDZ BANK
27.08.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
24.07.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
19.05.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UniCredit S.p.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen