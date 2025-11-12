DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 +2,2%Nas23.331 -0,6%Bitcoin87.786 -1,2%Euro1,1597 +0,1%Öl62,74 -3,7%Gold4.198 +1,7%
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt RWE-Aktie zieht deutlich an: Erwartungen im dritten Quartal übertroffen - Ziele bekräftigt
Aktie im Fokus

UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

12.11.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von UniCredit. Zuletzt sprang die UniCredit-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 67,97 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
68,03 EUR 1,34 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:04 Uhr sprang die UniCredit-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 67,97 EUR zu. Die UniCredit-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,85 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 38 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 69,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UniCredit-Aktie liegt somit 2,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 35,65 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 90,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,28 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die UniCredit-Aktie bei 72,95 EUR.

Am 21.10.2025 hat UniCredit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UniCredit noch ein Gewinn pro Aktie von 1,58 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UniCredit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von UniCredit veröffentlicht werden.

In der UniCredit-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

UniCredit-Aktie im Minus: Knapp 30 Prozent an griechischer Alpha Bank gesichert

UniCredit-Aktie verliert trotzdem: Großbank überrascht mit Gewinnplus

Ausblick: UniCredit stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu UniCredit S.p.A.

DatumRatingAnalyst
30.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025UniCredit OverweightBarclays Capital
22.10.2025UniCredit OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025UniCredit BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025UniCredit Equal-weightMorgan Stanley
31.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
24.07.2025UniCredit HoldDeutsche Bank AG
mehr Analysen