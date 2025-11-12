UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von UniCredit. Zuletzt sprang die UniCredit-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 67,97 EUR zu.

Um 16:04 Uhr sprang die UniCredit-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 67,97 EUR zu. Die UniCredit-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,85 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 38 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 69,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UniCredit-Aktie liegt somit 2,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 35,65 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die UniCredit-Aktie damit 90,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,28 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die UniCredit-Aktie bei 72,95 EUR.

Am 21.10.2025 hat UniCredit in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UniCredit noch ein Gewinn pro Aktie von 1,58 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UniCredit in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,15 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von UniCredit veröffentlicht werden.

In der UniCredit-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

