UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktie im Fokus

Die Aktie von UniCredit hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im Frankfurt-Handel kam die UniCredit-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 69,20 EUR.

Die UniCredit-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:45 Uhr bei 69,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die UniCredit-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,60 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die UniCredit-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,09 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,09 EUR. Zuletzt wechselten 79 UniCredit-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 69,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die UniCredit-Aktie mit einem Kursplus von 1,04 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 34,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UniCredit-Aktie derzeit noch 50,14 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten UniCredit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,26 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,38 EUR.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte UniCredit 1,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 6,99 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können UniCredit-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UniCredit-Aktie

Commerzbank-Aktie nimmt Rally wieder auf - Montagsdelle fast ausgebügelt

Commerzbank-Aktie auf 52-Wochen-Hoch: Was die Aktie antreibt

Stresstest: Bankenaufsicht sieht EU-Banken für schwere Krise gerüstet