UniCredit Aktie News: STOXX 50 Aktie UniCredit gibt am Mittag ab

Die Aktie von UniCredit gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die UniCredit-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 67,38 EUR.
Das Papier von UniCredit gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 12:02 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 67,38 EUR abwärts. Der Kurs der UniCredit-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,38 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 68,61 EUR. Von der UniCredit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 250 Stück gehandelt.
Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,77 Prozent könnte die UniCredit-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 34,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Abschläge von 48,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
UniCredit-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,26 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 64,38 EUR an.
UniCredit gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,54 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,99 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,56 EUR je UniCredit-Aktie.
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|24.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|24.07.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.2025
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|31.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.2025
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
